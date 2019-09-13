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Общество     16.09.2019 08:04

Прохладно и дождливо будет в Москве 16 сентября

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Теги:  погода 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Прохладная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 16 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +13…+15°, по области +11…+16°. Атмосферное давление понизится и составит 733 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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