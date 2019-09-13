Общество 16.09.2019, 08:04 Прохладно и дождливо будет в Москве 16 сентября

16 сентября. Mossovetinfo.ru – Прохладная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 16 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня те...