Другие материалы
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Общество
16.09.2019, 08:04
Прохладно и дождливо будет в Москве 16 сентября
16 сентября. Mossovetinfo.ru – Прохладная погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 16 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня те...
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Общество
15.09.2019, 12:11
Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября
15 сентября. Mossovetinfo.ru – Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве с 16 по 22 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». В понедельник, вторник и среду показания б...
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Общество
13.09.2019, 08:09
Теплая погода и небольшие дожди ожидаются в Москве 13 сентября
13 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в пятницу, 13 сентября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура возду...