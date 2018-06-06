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Общество     06.06.2018 07:40

Прохладная погода ждет москвичей 6 июня

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Теги:  погода 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 6 июня, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице +12…+14°, по области +10…+15°. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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