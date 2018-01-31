Другие материалы
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Общество
31.01.2018, 15:53
Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»
31 января. Mossovetinfo.ru – Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны». ...
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Общество
31.01.2018, 13:41
Прокуратура оспорит решение «Яблока» провести референдум в Якиманке
31 января. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий суд Москвы 1 февраля рассмотрит иск Замоскворецкой прокуратуры, которая требует отменить решение о проведении референдума 18 марта. Об этом ИА «Моссовет...
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Общество
31.01.2018, 12:54
Тема Московского урбанистического форума-2018 — «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни»
31 января. Mossovetinfo.ru – Темой Московского урбанистического форума в 2018 году станет «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни». Об этом ИА «Моссовет» сообщили организаторы. Mosc...