31 января. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий суд Москвы 1 февраля рассмотрит иск Замоскворецкой прокуратуры, которая требует отменить решение о проведении референдума 18 марта. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».



Совет депутатов Якиманки (9 «яблочников» и один единоросс) решил вынести на референдум восемь вопросов: три о движении транспорта и остановках в районе, три о памятниках, два о точечной застройке.



В частности, речь идет о переносе памятника Ленину с Калужской площади в парк «Музеон», установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову на Большой Полянке и ограничении высотности застройки в районе 30 метров.



По мнению прокуратуры, решение о проведении референдума противоречит законодательству, так как не все вопросы относятся к местному значению. В партии отметили, что у прокурора претензии только к четырем вопросам, но он предлагает отменить весь референдум.