Прокуратура предупредила шесть человек после призывов к участию в акции 31 января в Москве

28 января. Mossovetinfo.ru – Московская прокуратура вынесла предостережение шести гражданам, которые призывали людей, в том числе несовершеннолетних, принять участие в несанкционированных акциях в Москве 31 января, сообщается на официальном сайте ведомства.



Кроме того, предостережения вынесены пяти руководителям российских и зарубежных интернет-компаний.



Публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях были выявлены путем мониторинга сети Интернет.



«Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности», - говорится в сообщении.



В сообщении прокуратуры также напоминается, что призывы к участию в несанкционированной акции, а также участие в них влекут за собой ответственность по законам Российской Федерации.



