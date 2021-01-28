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Общество     28.01.2021 11:58

Прокуратура предупредила шесть человек после призывов к участию в акции 31 января в Москве

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Теги:  Прокуратура Москвы  акции протеста  предупреждения 

28 января. Mossovetinfo.ru – Московская прокуратура вынесла предостережение шести гражданам, которые призывали людей, в том числе несовершеннолетних, принять участие в несанкционированных акциях в Москве 31 января, сообщается на официальном сайте ведомства.

Кроме того, предостережения вынесены пяти руководителям российских и зарубежных интернет-компаний.

Публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях были выявлены путем мониторинга сети Интернет.

«Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках, создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности», - говорится в сообщении.

В сообщении прокуратуры также напоминается, что призывы к участию в несанкционированной акции, а также участие в них влекут за собой ответственность по законам Российской Федерации.


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Теги: 
Прокуратура Москвы  акции протеста  предупреждения 

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