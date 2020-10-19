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Общество     19.10.2020 11:35

Прокуратура утвердила обвинение экс-полицейским по делу Голунова

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Теги:  Генпрокуратура  Иван Голунов  обвинение 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Генпрокуратура утвердила обвинения пятерым бывшим полицейским, обвиняемым по делу о наркотиках, подброшенных журналисту Ивану Голунову, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудник прибалтийского издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня 2019 года. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили, а также сообщил о том, что при задержании был избит полицейскими.

Дело получило широкий общественный резонанс. По просьбе мэра Москвы Сергея Собянина расследование взял под свой контроль глава московского управления МВД Олег Баранов, а управление собственной безопасности и прокуратура начали проверку действий полицейских, задерживавших Голунова. В результате 11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Ряд сотрудников полиции был уволен, ряд других сотрудников отстранили на время расследования.

В январе 2020 года Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. 29 января пятеро бывших полицейских были задержаны по данному делу, 30 января им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.


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Теги: 
Генпрокуратура  Иван Голунов  обвинение 

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