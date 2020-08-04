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Общество     04.08.2020 16:05

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

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Теги:  Прокуратура  приют  Некрасовка  нарушения 

4 августа, Mossovetinfo.ru -  Многочисленные нарушения выявлены по итогам проверки приюта для бездомных и бесхозяйных животных «Некрасовка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В ходе проверки выявлено множество нарушений федерального законодательства, связанных с ненадлежащим уходом за животными, нарушением санитарных норм и правил, требований пожарной безопасности, порядка обращения с отходами производства и потребления, а также порядка использования и содержания объектов недвижимого имущества", - отмечается в сообщении.

Прокурор внес представление об устранении выявленных нарушений, фактическое устранение нарушений контролируется. Также "материалы проверки направлены в контролирующие органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности по каждому факту выявленных нарушений".

"Приют для собак в Некрасовке больше напоминает концлагерь", -сообщалось в репортаже «Сетевое издание «360tv.ru» в 2018 году. 

"В приюте для собак в Некрасовке живут почти три тысячи собак. Территория обнесена металлическим забором, а в вольерах, каждый из которых площадью два на полтора метра, держат по три, а то и по четыре собаки. Внутри клеток грязь, кормушки для еды заменяют ведра, в некоторых вольерах эти ведра сгнили", - отмечалось в репортаже.

Напомним, что в 2016 году в приюте «Эко-Вешняки» зоозащитниками обнаружены массовые захоронения животных

В 2017 году в результате пожара из-за брошенного окурка  приюте для животных "Верные друзья" на северо-востоке Москвы по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 62 погибли 13 собак.

Справка ИА МОССОВЕТ: Приют для содержания безнадзорных и бесхозяйных животных № 12 Юго-Восточного административного округа расположен по адресу:  город Москва, 2-я Вольская улица, дом 17А, строение 3. Ведомственная принадлежность:  Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы.

Действующий Регламент на работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в городе Москве и Технологических карт на работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в городе Москве - утвержден Департаментом ЖКХиБ Правительства Москвы 28 ноября 2014 года N 05-14-379/4.

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Теги: 
Прокуратура  приют  Некрасовка  нарушения 

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