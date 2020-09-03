3 сентября. Mossovetinfo.ru – В ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сторона обвинения попросила приговорить актера к 11 годам колонии общего режима.
Ранее Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП.
Рассмотрение доказательств по делу было завершено судом 1 сентября. Сегодня проходят прения сторон.
Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.
Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.
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