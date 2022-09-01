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Общество     01.09.2022 17:16

Прощание с Михаилом Горбачевым состоится 3 сентября

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Теги:  Михаил Горбачев  смерть  похороны  прощание 

1 сентября. Mossovetinfo.ru — Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября в 12:00. Церемония состоится в Колонном зале Дома союзов, вход на нее будет свободным, сообщили в Горбачев-фонде.

Похороны Горбачева состоятся в тот же день, он будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Экс-президент СССР скончался вечером 30 августа на 92-м году жизни.

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Теги: 
Михаил Горбачев  смерть  похороны  прощание 

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