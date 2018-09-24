24 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала сентября, сообщает ТАСС, со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.



По показаниям метеостанции на ВДНХ, в ночь на понедельник, 24 сентября, температура воздуха в Москве упала до 6,6 градусов тепла.