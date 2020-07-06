6 июля. Mossovetinfo.ru – Второй западный окружной военный суд признал псковскую журналистку Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и приговорил ее к штрафу в 500 тысяч рублей.
В ноябре 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вышла передача, в которой Прокопьева рассуждала о взрыве, который 17-летний подросток устроил 31 октября того же года возле здания ФСБ в Архангельске. В результате теракта сам подросток погиб, трое сотрудников ФСБ получили ранения.
Текст передачи впоследствии был опубликован в форме статьи в издании «псковская лента новостей» под названием «Репрессии для государства».
Позднее, по требованию Роспотребнадзора статья и эфир передачи были удалены, а радиостанция и издание были оштрафованы на 350 тысяч рублей каждое. Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма с использованием СМИ».
Обвинитель требовал для Прокопьевой 6 лет колонии. Сама журналистка вину свою не признала и заявила, что ее целью было разобраться в причинах произошедшего.
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