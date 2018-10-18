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Общество     18.10.2018 11:42

Путин и Собянин поздравили с днем рождения Сергея Безрукова

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Теги:  Владимир Путин  Сергей Собянин  Сергей Безруков  день рождения  поздравления 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили с днем рождения Народного артиста России, художественного руководителя Московского Губернского драматического театра Сергея Безрукова.

В своем поздравлении, опубликованном на официальном сайте Кремля, Владимир Путин подчеркнул многогранный талант артиста, который позволил ему проявить себя и как актеру, и как режиссеру, и в других творческих профессиях, а также отметил общественную деятельность Безрукова в том числе в сфере социальных проектов и благотворительности, и пожелал Безрукову здоровья и вдохновения.

Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter написал, что каждая работа Безрукова привлекает внимание и пожелал артисту творческих удач и успеха.

В четверг, 18 октября Народному артисту России Сергею Безрукову исполняется 45 лет.


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Теги: 
Владимир Путин  Сергей Собянин  Сергей Безруков  день рождения  поздравления 

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