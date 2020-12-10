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Общество     10.12.2020 18:20

Путин оговорился, когда сказал об осуждении Сафронова - Песков

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Песков  Иван Сафронов 

10 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин оговорился, когда сказал, что советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, осужден, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В четверг, на встрече с правозащитниками, Путин отвечая на вопрос о Сафронове заявил, что тот был осужден не за журналистскую деятельность, а за передачу информации иностранной разведке во время работы в «Роскосмосе».

7 июля 2020 года Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в том, что он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб стран НАТО. Позднее суд дважды продлевал арест Сафронова.



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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Песков  Иван Сафронов 

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