10 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин оговорился, когда сказал, что советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, осужден, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



В четверг, на встрече с правозащитниками, Путин отвечая на вопрос о Сафронове заявил, что тот был осужден не за журналистскую деятельность, а за передачу информации иностранной разведке во время работы в «Роскосмосе».



7 июля 2020 года Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в том, что он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб стран НАТО. Позднее суд дважды продлевал арест Сафронова.