Другие материалы
-
Общество
06.03.2025, 21:05
Путин осмотрел московский филиал фонда «Защитники Отечества»
6 марта — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин осмотрел 6 марта московский филиал фонда «Защитники Отечест...
-
Общество
03.03.2025, 18:51
РФС утвердил состав бюро исполкома организации (список)
3 марта — Mossovetinfo.ru — Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава бюро исполкома организа...
-
Общество
02.03.2025, 16:27
Миронов призвал ЦБ не потакать наживающимся на выдуманной проблеме «старых» долларов
2 марта — Mossovetinfo.ru — Лидер партии Справедливая Россия Сергей Миронов призвал Центробанк России (ЦБ) защищать ...