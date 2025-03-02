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Общество     06.03.2025 21:05

Путин осмотрел московский филиал фонда «Защитники Отечества»

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Теги:  фонд «Защитники Отечества»  СВО  ветераны  инвалиды  помощь  приспособления  Путин  Собянин  московский филиал  осмотр 

6 марта — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин осмотрел 6 марта московский филиал фонда «Защитники Отечества» и приспособления, разработанные для облегчения повседневной жизни вернувшимся с фронта инвалидов.

Мэр Москвы Сергей Собянин и сотрудники филиала показали Владимиру Путину единый центр оказания услуг где приходящих ветеранов сразу встречают психологи, оценивающие их состояние. В московском филиале фонда «Защитники Отечества» организованы досуговый центр, кафе - с зоной для самостоятельной готовки, - спортивный зал, а также зона, где посетители могут перебрать двигатель винтажного «Москвича», есть и бильярдная, сообщает ТАСС.

Собянин показал, как работает специальная дверь для инвалидов-колясочников у столичных автобусов и электробусов и пояснил что во время остановки человек может нажать кнопку на корпусе, и водитель раскроет специальный пандус, позволяющий легко проехать в салон.

Мэр Москвы также познакомил президента с новым стандартом оборудования подъездов для удобства инвалидов, а также с домашней мебелью, специально разработанную для ветеранов с травмами, также разработана и выпускается на предприятиях специальная посуда.

Также была продемонстрирована система «Умный дом», включающая и выключающая электроприборы, а также открывающая и закрывающая окна и двери и удобная компьютерная зона, которая позволит вернувшимся с фронта работать из дома.

Также мэр Москвы отметил, что устроиться на работу ветераны могут прямо в офисе фонда - людей с необходимыми навыками ищут работодатели.

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Карта места

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Теги: 
фонд «Защитники Отечества»  СВО  ветераны  инвалиды  помощь  приспособления  Путин  Собянин  московский филиал  осмотр 

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