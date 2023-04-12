14 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учёта в РФ, - создании...

12 апреля, Mossovetinfo.ru - Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев просит Минцифры и з...