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Общество     14.04.2023 21:54

Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

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Теги:  военнообязанный  призыв  подвеска  Госуслуги  закон  ответственность  обязанность  ограничения 

14 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учёта в РФ, - создании единого реестра военнообязанных на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.

Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

Повестки, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.

Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата во время проведения призыва, обязан в течение двух недель со дня начала следующего призывного периода лично явиться в военкомат для сверки данных.

Также вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке, в том числе дистанционно в течение 5 дней.

Решение об отмене этих временных мер принимается в течение суток с момента явки гражданина по повестке или подтверждения уважительных причин неявки. Оно формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме и подписывается электронной подписью военного комиссара.

Кроме того, предусматривается запрет на выезд из страны для получивших повестку. "Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", - говорится в законе.

Закон опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня официального опубликования.

Закон "О воинской обязанности и воинской службе" был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, 11 апреля и регулирует вопросы создания единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат.

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Теги: 
военнообязанный  призыв  подвеска  Госуслуги  закон  ответственность  обязанность  ограничения 

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