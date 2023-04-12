14 апреля. Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учёта в РФ, - создании единого реестра военнообязанных
на базе государственного информационного ресурса. Закон предусматривает дублирование традиционных бумажных повесток электронными. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг.
Повестка в электронной форме будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.
Повестки, направленные в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.
Гражданин, подлежащий призыву на военную службу, не получивший повестку военного комиссариата во время проведения призыва, обязан в течение двух недель со дня начала следующего призывного периода лично явиться в военкомат для сверки данных.
Также вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке, в том числе дистанционно в течение 5 дней.
Решение об отмене этих временных мер принимается в течение суток с момента явки гражданина по повестке или подтверждения уважительных причин неявки. Оно формируется в Реестре воинского учета в автоматическом режиме и подписывается электронной подписью военного комиссара.
Кроме того, предусматривается запрет на выезд из страны для получивших повестку. "Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", - говорится в законе.
Закон опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации и вступает в силу со дня официального опубликования.
Закон "О воинской обязанности и воинской службе" был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении, 11 апреля и регулирует вопросы создания единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат.