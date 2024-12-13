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Общество     01.01.2025 19:18

Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» темами о русском языке и русских писателях

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Теги:  Русский язык  Путин  поручения  Разговоры о важном  закон  дети мигрантов  литераторы 

1 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года, документ опубликован на сайте Кремля.

Президент поручил Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта о защите русского языка, обеспечив его доработку ко второму чтению.

Президент поручил дополнить внеурочные занятия «Разговоры о важном» новыми темами, посвященными популяризации русского языка и русским писателям.

«Минпросвещения России совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить дополнение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям», – говорится в документе.

Поручение должно быть исполнено к 1 мая 2025 года, ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в стране творческого объединения молодых литераторов.

Президент поручил правительству совместно с Советом по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка создать условия для изучения русского языка для детей мигрантов, не говорящих по-русски достаточно свободно, чтобы учиться в российских школах.

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Теги: 
Русский язык  Путин  поручения  Разговоры о важном  закон  дети мигрантов  литераторы 

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