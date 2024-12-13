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Общество
01.01.2025, 19:18
Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» темами о русском языке и русских писателях
1 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совет...
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Общество
26.12.2024, 08:27
В Азербайджане наступил день траура по погибшим в авиакатастрофе под Актау
26 декабря — Mossovetinfo.ru — В Азербайджане наступил день траура в связи с крушением пассажирского самолета близ г...
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Общество
13.12.2024, 08:07
Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Влад...