Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» темами о русском языке и русских писателях

1 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое состоялось 5 ноября 2024 года, документ опубликован на сайте Кремля.



Президент поручил Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта о защите русского языка, обеспечив его доработку ко второму чтению.



Президент поручил дополнить внеурочные занятия «Разговоры о важном» новыми темами, посвященными популяризации русского языка и русским писателям.



«Минпросвещения России совместно с администрацией президента Российской Федерации обеспечить дополнение цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям», – говорится в документе.



Поручение должно быть исполнено к 1 мая 2025 года, ответственными назначены министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.



Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании в стране творческого объединения молодых литераторов.



Президент поручил правительству совместно с Советом по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка создать условия для изучения русского языка для детей мигрантов, не говорящих по-русски достаточно свободно, чтобы учиться в российских школах.