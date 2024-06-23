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Общество     22.07.2024 23:41

Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

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Теги:  Путин  певец  SHAMAN  заслуженный артист 

22 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN.
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«Присвоить почётные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации»... Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в опубликованном Указе президента.

Вечером 19 июля рядом с посольством США в Москве прошёл сольный мини-концерт SHAMAN, у которого незадолго до этого его YouTube-канал заблокировали за то, что он русский, отметил певец.

На официальном сайте артиста сообщается:
—  SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов.
—  За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.
—  В марте 2024 года SHAMAN представил новую лирическую программу «Ты моя», собрав полный аншлаг на трех концертах подряд в Москве и двух — в Санкт-Петербурге.
Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года SHAMAN признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%. По данным рейтинга инфлюенсеров РОМИР, SHAMAN входит в топ-5 публичных личностей в стране, пользующихся наибольшим доверием россиян, и занимает в этом рейтинге первое место среди артистов.

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Теги: 
Путин  певец  SHAMAN  заслуженный артист 

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