Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

22 июля — Mossovetinfo.ru — Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN.

.

«Присвоить почётные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации»... Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в опубликованном Указе президента.



Вечером 19 июля рядом с посольством США в Москве прошёл сольный мини-концерт SHAMAN, у которого незадолго до этого его YouTube-канал заблокировали за то, что он русский, отметил певец.



На официальном сайте артиста сообщается:

— SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов.

— За плечами популярного артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.

— В марте 2024 года SHAMAN представил новую лирическую программу «Ты моя», собрав полный аншлаг на трех концертах подряд в Москве и двух — в Санкт-Петербурге.

Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года SHAMAN признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%. По данным рейтинга инфлюенсеров РОМИР, SHAMAN входит в топ-5 публичных личностей в стране, пользующихся наибольшим доверием россиян, и занимает в этом рейтинге первое место среди артистов.