Путин встретился с главой думской фракции Справедливая Россия - За правду Мироновым

22 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин встретился с главой думской фракции Справедливая Россия - За правду Сергеем Мироновым, сообщают федеральные информагентства



Ранее в ноябре глава государства провел встречи и с лидерами других фракций Госдумы. Он уже встречался с главой фракции Единая Россия Владимиром Васильевым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и руководителем партии Новые люди Алексеем Нечаевым.



20 ноября думская фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект которым предлагается заморозить тарифы естественных монополий на весь следующий, 2025, год. Об этом Миронов и члены фракции сообщили в Госдуме на «прессподходе». «Речь идет, в частности, о стоимости ж/д перевозок, передачи тепловой и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, транспортировки нефти и газа. Это тарифы, которые растут и завышаются год от года, серьезно влияют на стоимость товаров и услуг, на всю экономику. Мораторий на рост тарифов позволит ограничить и рост цен для потребителей», - также сообщил Миронов в своем телеграм-канале.



Подробности о встрече С.Миронова с В.Путиным - последуют.