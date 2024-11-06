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Общество     22.11.2024 11:47

Путин встретился с главой думской фракции Справедливая Россия - За правду Мироновым

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Теги:  Путин  Госдума  партии  фракции  лидеры фракций  встреча  Миронов  Сергей Миронов  СЗРП  Справедливая Россия 

22 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин встретился с главой думской фракции Справедливая Россия - За правду Сергеем Мироновым, сообщают федеральные информагентства

Ранее в ноябре глава государства провел встречи и с лидерами других фракций Госдумы. Он уже встречался с главой фракции Единая Россия Владимиром Васильевым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким и руководителем партии Новые люди Алексеем Нечаевым.

20 ноября думская фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект которым предлагается заморозить тарифы естественных монополий на весь следующий, 2025, год. Об этом Миронов и члены фракции сообщили в Госдуме на «прессподходе». «Речь идет, в частности, о стоимости ж/д перевозок, передачи тепловой и электроэнергии, водоснабжения и водоотведения, транспортировки нефти и газа. Это тарифы, которые растут и завышаются год от года, серьезно влияют на стоимость товаров и услуг, на всю экономику. Мораторий на рост тарифов позволит ограничить и рост цен для потребителей», - также сообщил Миронов в своем телеграм-канале.

Подробности о встрече С.Миронова с В.Путиным - последуют.

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Теги: 
Путин  Госдума  партии  фракции  лидеры фракций  встреча  Миронов  Сергей Миронов  СЗРП  Справедливая Россия 

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