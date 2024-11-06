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22.11.2024, 11:47
Путин встретился с главой думской фракции Справедливая Россия - За правду Мироновым
22 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин встретился с главой думской фракции Справедливая Росс...
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Общество
09.11.2024, 19:45
Путин присвоил звание Героя Труда композитору Александре Пахмутовой
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной...
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Общество
06.11.2024, 18:23
Владимиру Ресину присвоено звание Героя труда России – указ Путина
6 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда России депутату Госдумы Вл...