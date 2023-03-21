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Общество     23.03.2023 07:22

Расходы на питание для домашних животных снижаются

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Теги:  корм  кошки  собаки  домашние животные  закупки 

23 марта, Mossovetinfo.ru - Закупки впрок в 2022 году, сокращение ассортимента и общая экономия привели, как следует из данных платежных сервисов, к снижению продаж в РФ товаров для домашних животных, - за первые два месяца года траты в категории уменьшились на 19–26% при сокращении числа покупок и среднего чека, - сообщает газета «Коммерсантъ».

В то же время участники рынка рассчитывают на рост по итогам года, в том числе за счет увеличения импорта из Китая, Индии и Турции.

Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев говорит, что у части россиян еще могут оставаться запасы кормов для питомцев с прошлого года, сделанные во время закупок впрок.

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Теги: 
корм  кошки  собаки  домашние животные  закупки 

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