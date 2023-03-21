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Общество
23.03.2023, 07:22
Расходы на питание для домашних животных снижаются
23 марта, Mossovetinfo.ru - Закупки впрок в 2022 году, сокращение ассортимента и общая экономия привели, как следует из данных платежных сервисов, к снижению продаж в РФ товаров для домашних животных,...
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Общество
22.03.2023, 22:56
Внутренний конфликте на маркетплейсе Wildberries вскрыл множество системных проблемы отрасли
22 марта, Mossovetinfo.ru - Сразу же после начала забастовки представителей пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в Госдуме были организованы встречи с руководством Wildberries и бастую...
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Общество
21.03.2023, 10:51
Марина Лошак покинула пост директора ГМИИ имени Пушкина
21 марта, Mossovetinfo.ru - Директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Марина Лошак покинула свой пост по собственному желанию, за время ее работы музей находился в ...