Расстрелявший коллег в московском метро экс-полицейский получил 19 лет колонии

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Алексея Смирнова, который расстрелял сотрудников отдела внутренней безопасности на станции «Рязанский проспект», к 19 годам заключения.



Смирнов также лишен специального звания старшего прапорщика полиции. Кроме убийства, Смирнов признан виновным в вымогательстве и мелком взяточничестве. Обвинение просило для экс-полицейского 22 колонии.



Первую треть срока Смирнов будет отбывать в тюрьме, еще две трети - в колонии строго режима.



Смирнов расстрелял коллег в сентябре 2019 года. Он открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. Один из сотрудников погиб, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии, третий сотрудник не пострадал.



По данным следствия, Смирнов после случившегося сам вызвал пострадавшим скорую помощь и добровольно сдал оружие. Свое поведение он мотивировал эмоциональным всплеском, который был вызван тем, что сотрудники отдела собственной безопасности попытались спровоцировать дачу взятки.