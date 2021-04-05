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Общество     05.04.2021 12:29

Расстрелявший коллег в московском метро экс-полицейский получил 19 лет колонии

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Теги:  полиция  стрельба  суд  приговор 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — Мосгорсуд приговорил бывшего полицейского Алексея Смирнова, который расстрелял сотрудников отдела внутренней безопасности на станции «Рязанский проспект», к 19 годам заключения.

Смирнов также лишен специального звания старшего прапорщика полиции. Кроме убийства, Смирнов признан виновным в вымогательстве и мелком взяточничестве. Обвинение просило для экс-полицейского 22 колонии.

Первую треть срока Смирнов будет отбывать в тюрьме, еще две трети - в колонии строго режима.

Смирнов расстрелял коллег в сентябре 2019 года. Он открыл огонь по сотрудникам отдела собственной безопасности, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. Один из сотрудников погиб, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии, третий сотрудник не пострадал.

По данным следствия, Смирнов после случившегося сам вызвал пострадавшим скорую помощь и добровольно сдал оружие. Свое поведение он мотивировал эмоциональным всплеском, который был вызван тем, что сотрудники отдела собственной безопасности попытались спровоцировать дачу взятки.

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Теги: 
полиция  стрельба  суд  приговор 

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