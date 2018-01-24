Референдум об объединении районов Марьино и Люблино отменен

24 января. Mossovetinfo.ru - Референдум по объединению московских районов Марьино и Люблино отменен. Об этом сообщил председатель председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.



«Инициативная группа по проведению референдума отозвала свою инициативу», - сказал Горбунов на пресс-конференции в «Интерфаксе».



Ранее сообщалось, что референдум может пройти 18 марта 2018 года - в день выборов президента России.