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Общество     27.05.2024 08:11

Рейтинг партии «Яблоко» впервые опустился до 0% - ФОМ

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Теги:  партия  Яблоко  рейтинг  опрос  ФОМ 

27 мая — Mossovetinfo.ru — Рейтинг партии «Яблоко», по версии фонда «Общественное мнение», впервые опустился до 0%, согласно опубликованным данным опроса от 17-19 мая 2024 года.

Респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. На протяжении последних лет рейтинг «Яблока» по этим опросам колебался на уровне 1-2%, а за минувший год он не поднимался выше 1%. Согласно данным опроса «Яблоко» теперь уступает даже таким партиям, как «Зеленые» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. У партий «Коммунисты России» , «Гражданская платформа» также нулевой рейтинг.

Опрос «ФОМнибус» 17–19 мая. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.

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Теги: 
партия  Яблоко  рейтинг  опрос  ФОМ 

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