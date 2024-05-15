Рейтинг партии «Яблоко» впервые опустился до 0% - ФОМ

27 мая — Mossovetinfo.ru — Рейтинг партии «Яблоко», по версии фонда «Общественное мнение», впервые опустился до 0%, согласно опубликованным данным опроса от 17-19 мая 2024 года.



Респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. На протяжении последних лет рейтинг «Яблока» по этим опросам колебался на уровне 1-2%, а за минувший год он не поднимался выше 1%. Согласно данным опроса «Яблоко» теперь уступает даже таким партиям, как «Зеленые» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. У партий «Коммунисты России» , «Гражданская платформа» также нулевой рейтинг.



Опрос «ФОМнибус» 17–19 мая. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ, 1500 респондентов.