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Общество     15.09.2019 12:11

Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

15 сентября. Mossovetinfo.ru – Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве с 16 по 22 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В понедельник, вторник и среду показания барометров окажутся на самом дне – 733 миллиметров ртутного столба. К выходным они вернутся к нормальным значениям.

В понедельник днем в Москве будет +10…+15°, а к пятнице в ночные часы столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, днем будет +6…+11°. Также ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега, который будет сразу таять.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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