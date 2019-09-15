15 сентября. Mossovetinfo.ru – Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве с 16 по 22 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
В понедельник, вторник и среду показания барометров окажутся на самом дне – 733 миллиметров ртутного столба. К выходным они вернутся к нормальным значениям.
В понедельник днем в Москве будет +10…+15°, а к пятнице в ночные часы столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, днем будет +6…+11°. Также ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега, который будет сразу таять.
12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября
09:43 Город (Москва и область) В Москве запущена программа амбассадоров по туризму
09:25 Город (Москва и область) В Москве 15 сентября пройдет осенний велофестиваль
09:10 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 14 и 15 сентября
21:08 Город (Москва и область) Подведены конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»
12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября
09:10 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 14 и 15 сентября
21:08 Город (Москва и область) Подведены конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем»
09:47 В мире Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года - Денисова
07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю