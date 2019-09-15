15 сентября. Mossovetinfo.ru – Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве с 16 по 22 сентября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В понедельник, вторник и среду показания барометров окажутся на самом дне – 733 миллиметров ртутного столба. К выходным они вернутся к нормальным значениям.



В понедельник днем в Москве будет +10…+15°, а к пятнице в ночные часы столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, днем будет +6…+11°. Также ожидаются осадки в виде небольшого мокрого снега, который будет сразу таять.