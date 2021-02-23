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Общество     24.02.2021 10:13

Резкие перепады давления ожидаются в Москве до конца февраля

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Теги:  погода  атмосферное давление  прогноз погоды 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца февраля в Москве и Центральной России ожидаются резкие перепады давления, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

По словам Леуса, в последние дни давление в Москве росло и 23 февраля достигло значения в 768 миллиметров ртутного столба. Однако сейчас давление начало падать и к пятнице опустится до 739 миллиметров ртутного столба. После этого снова начнется рост давления, и к понедельнику, 1 марта, оно достигнет значения в 755 миллиметров ртутного столба.

Синоптики называют такое явление «барической пилой».

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Карта места

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Теги: 
погода  атмосферное давление  прогноз погоды 

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