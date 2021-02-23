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Общество
24.02.2021, 10:13
Резкие перепады давления ожидаются в Москве до конца февраля
24 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца февраля в Москве и Центральной России ожидаются резкие перепады давления, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Ле...
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Общество
24.02.2021, 07:22
До 28 февраля можно подать заявку на стажировку в Правительстве Москвы
24 февраля. Mossovetinfo.ru – Прием заявок на стажировку в Правительстве Москвы продлится 28 февраля. Подать заявку можно на портале мэра и правительства столицы. Стажеры с высоким рейтингом...
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Общество
23.02.2021, 22:33
Из-за призывов к насилию Amnesty International больше не признаёт Навального узником совести
23 февраля. Mossovetinfo.ru - Международная правозащитная организация Amnesty International (Amnesty, AI, Международная амнистия, МА) отменила собственное решение о признании Алексея Навального «...