24 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца февраля в Москве и Центральной России ожидаются резкие перепады давления, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Ле...

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Прием заявок на стажировку в Правительстве Москвы продлится 28 февраля. Подать заявку можно на портале мэра и правительства столицы. Стажеры с высоким рейтингом...