 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     15.09.2020 12:55

Резкое похолодание ожидается в Москве к концу недели

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды  похолодание 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - К концу недели в Москве ожидается резкое похолодание, сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По прогнозам синоптиков, в пятницу субботу и воскресенье в Москве ожидается вторжение арктического холода. В результате температура воздуха сильно понизится и будет на 3-5 градусов ниже сентябрьской нормы.

Таким образом, с летом Москва может окончательно попрощаться. При этом, Тишковец допустил, что в конце сентября в Москву может прийти небольшое потепление, однако полноценного «бабьего лета» синоптики не ждут, температура не будет подниматься выше 17 градусов тепла.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды  похолодание 

Возврат к списку

Лента новостей

13:50 Общество Навальный опубликовал первый пост после выхода из комы

12:55 Общество Резкое похолодание ожидается в Москве к концу недели

11:48 В России Роспотребнадзор: переболевший COVID-19 человек выделяет вирус до 90 дней

11:20 Происшествия Против бывшего футболиста сборной России Широкова возбудили уголовное дело

10:45 Общество В Москве выявлено наибольшее число новых случаев COVID-19 за 2,5 месяца

Актуальные материалы

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru