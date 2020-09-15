15 сентября. Mossovetinfo.ru - К концу недели в Москве ожидается резкое похолодание, сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



По прогнозам синоптиков, в пятницу субботу и воскресенье в Москве ожидается вторжение арктического холода. В результате температура воздуха сильно понизится и будет на 3-5 градусов ниже сентябрьской нормы.



Таким образом, с летом Москва может окончательно попрощаться. При этом, Тишковец допустил, что в конце сентября в Москву может прийти небольшое потепление, однако полноценного «бабьего лета» синоптики не ждут, температура не будет подниматься выше 17 градусов тепла.