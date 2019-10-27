27 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое похолодание ожидается в Москве в последние дни октября, сообщает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам Вильфанда, воскресенье станет последним теплым днем октября. Понедельник,28 октября станет переходным днем, когда температура днем опустится до +7...+10 °, а во вторник придет серьезное похолодание. В ночное время температура воздуха упадет ниже нуля, а днем не поднимется выше +5...+6 °.
В последние дни октября в Москве ожидаются ночные заморозки, а в дневное время температура не будет подниматься выше 0...+5 °
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