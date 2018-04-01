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Общество     01.04.2018 19:40

Резкое потепление придет в Москву 5 и 6 апреля

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Теги:  погода 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Резкое потепление ожидается в Москву к концу рабочей недели, 5 и 6 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

В четверг днем ожидается до 16 градусов тепла, в пятницу воздух прогреется до 17 градусов. Снежный покров в черте города почти полностью исчезнет.

В понедельник, вторник и среду будет от 4 до 7 градусов.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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