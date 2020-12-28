28 декабря. Mossovetinfo.ru - Дистанционное обучение является основной причиной беспрецедентного отставания детей в изучении школьной программы, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования, проведенного группой сервисов «Актион Образование».



В опросе принимали участие около 1,6 тысячи директоров школ и их заместителей, а также 1,4 тысячи родителей из 65 регионов России. В ходе опроса выяснилось, что преподаватели и родители по-разному оценивают ситуацию и ее причины.



Среди опрошенных родителей 53% заявили о беспрецедентном отставании детей в изучении школьной программы, еще 29% считают снижение результатов у детей минимальным.



В тоже время 47% директоров школ и их заместителей считают, что отмечается лишь минимальное отставание, а 22% заявили, что их ученики вообще не отстают в изучении программы.



Также расходятся и мнения по поводу причин отставания. Среди родителей 54% считают, что причиной отставания их детей является дистанционное обучение, в том числе 20% считают, что к занятиям на удаленке оказались не готовы сами учителя. Только 11% родителей считают, что небольшое снижение результатов традиционно происходит после летних каникул.



В тоже время, летние каникулы как причину снижения результатов назвали 40% директоров, отметив, что такое снижение происходит ежегодно.