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Общество     30.09.2023 09:37

Роскомнадзор донастроит свою систему мониторинга интернета

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Теги:  Роскомнадзор  интернет  мониторинг  ИС МИР  «Чистый интернет»  «Окулус» 

30 сентября — Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор через подведомственную структуру объявил тендер на доработку систем мониторинга интернета для выявления противоправных материалов, - сообщает Коммерсантъ.

Речь идет о доработке информационной системы мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР) в части ее интеграции с новыми системами — «Чистый интернет» и «Окулус», а также добавлении в механизм мониторинга ботнетов для сбора данных в соцсетях.

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ, подведомствен Роскомнадзору) разместил на портале госзакупок тендер на доработку ИС МИР, которая работает с 2021 года, а также интеграцию ее с новой автоматизированной системой «Чистый интернет» (АС ЧИ) и системой выявления нарушений в изображениях и видеоматериалах с использованием нейросетей (ИС «Окулус»).

Из технического задания следует, что работы проводятся для увеличения охвата анализируемых материалов, выявления «сложных признаков нарушений законодательства» и сокращения времени на выявление запрещенной информации в сети (с 10 тыс. запросов на сбор по каждой социальной сети в час минимум до 20 тыс.).

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Теги: 
Роскомнадзор  интернет  мониторинг  ИС МИР  «Чистый интернет»  «Окулус» 

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