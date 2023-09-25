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Общество
02.10.2023, 09:54
Декан ВШЭ Виноградов указал на необходимость оформления статуса пенсионера
2 октября — Mossovetinfo.ru — Оформление статуса пенсионера является обязанностью самого работника, и документы до...
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Общество
30.09.2023, 09:37
Роскомнадзор донастроит свою систему мониторинга интернета
30 сентября — Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор через подведомственную структуру объявил тендер на доработку систем м...
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Общество
25.09.2023, 12:01
На 90-м году жизни умер Евгений Ясин - бывший министр экономики РФ
25 сентября — Mossovetinfo.ru — Бывший министр экономики РФ, почетный научный руководитель Национального исследова...