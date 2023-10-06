Рособрнадзор отменил проведение ВПР по иностранным языкам в школах

18 октября — Mossovetinfo.ru — Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам в школах больше проводиться не будут. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев в рамках всероссийской встречи с родителями учащихся (пресс-конференции - ред.) в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».



«Точно мы уже не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это консолидированное решение принято. Все остальные предметы у нас остаются.

Ранее Музаев заявил, что речи о полной отмене проверочных работ в России не идет.



Также в России собираются изменить модель поступления в колледжи - в Рособрнадзоре пришли к выводу, что конкурс аттестатов не работает.



«Все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году я не думаю, что какие-то серьезные изменения будут. Но уже в ближайшем будущем модель перехода в 10-й класс и поступления в СПО (учреждения среднего профессионального образования - ред.) по количеству экзаменов, по подходам - она, скорее всего, изменится», - сказал Музаев.



Музаев также отметил, что «бывают такие договоренности с руководством школы - мы вам даем красивый аттестат, а вы в 10-й класс не приходите».



«Сейчас у нас средний балл по конкурсу аттестатов в техникум - 4,7. У нас, по этой статистике, отличники уходят в СПО, а все слабоуспевающие идут в 10-й класс. Понятно, что здесь объективностью не пахнет», - добавил он.