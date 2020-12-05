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Общество     05.12.2020 14:29

Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium после концерта Кипелова

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус  концерты  COVID-19 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер на концерте Валерия Кипелова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Концерт состоялся 4 декабря. Adrenaline Stadium находится на Ленинградском проспекте. В Роспотребнадзоре отметили, что со стороны администрации клуба не был обеспечен контроль за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима.

Клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Решение примет суд.

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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус  концерты  COVID-19 

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