Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium после концерта Кипелова

5 декабря. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium за нарушения антиковидных мер на концерте Валерия Кипелова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Концерт состоялся 4 декабря. Adrenaline Stadium находится на Ленинградском проспекте. В Роспотребнадзоре отметили, что со стороны администрации клуба не был обеспечен контроль за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима.



Клубу грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Решение примет суд.