7 декабря. Mossovetinfo.ru - Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал рекомендации для граждан о проведении новогодних праздников.



Рекомендуется встречать Новый год дома, в кругу семьи, желательно на свежем воздухе (например, на даче). Также рекомендуется отказаться от посещения корпоративов, не посещать массовые мероприятия, воздержатся от поездок за границу.



Рекомендуется максимально воздержаться от посещения друзей и знакомых, и от их приглашений к себе домой, а в случае походов в гости или прихода гостей надевать маски.



Также рекомендуется использовать маски везде, где есть риск заражения, и следить за соблюдением дистанции в 1,5-2 метра.



В Москве до 15 января действуют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Ограничения, которые действовали до конца ноября, также продлены до середины января.



При этом, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общественный транспорт в новогоднюю ночь закрывать не планируется.