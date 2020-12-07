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Общество     07.12.2020 12:01

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на новогодние праздники

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Теги:  Роспотребнадзор  Новый год  рекомендации 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - Роспотребнадзор на своем официальном сайте опубликовал рекомендации для граждан о проведении новогодних праздников.

Рекомендуется встречать Новый год дома, в кругу семьи, желательно на свежем воздухе (например, на даче). Также рекомендуется отказаться от посещения корпоративов, не посещать массовые мероприятия, воздержатся от поездок за границу.

Рекомендуется максимально воздержаться от посещения друзей и знакомых, и от их приглашений к себе домой, а в случае походов в гости или прихода гостей надевать маски.

Также рекомендуется использовать маски везде, где есть риск заражения, и следить за соблюдением дистанции в 1,5-2 метра.

В Москве до 15 января действуют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Ограничения, которые действовали до конца ноября, также продлены до середины января.

При этом, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общественный транспорт в новогоднюю ночь закрывать не планируется.


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Теги: 
Роспотребнадзор  Новый год  рекомендации 

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