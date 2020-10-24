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Общество     24.10.2020 13:06

Роспотребназдор разрешил «Спартаку» провести матч c «Ростовом» со зрителями

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Теги:  Роспотребназдор  Спартак  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Роспотребназдор разрешил московскому «Спартаку» провести матч против «Ростова» 31 октября со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления РПН. На матч допустят не более шести процентов болельщиков (2730 человек).

Роспотребнадзор ранее запретил «Спартаку» проводить матчи на стадионе в Тушине с болельщиками до особого распоряжения. После этого «Спартак» обратился в ведомство с просьбой пересмотреть решение. Клуб обязуется соблюдать полный комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

Тушинский районный суд 12 октября оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе матча чемпионата России по футболу «Спартак» - «Зенит».


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Теги: 
Роспотребназдор  Спартак  футбол  спорт  чемпионат России по футболу 

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