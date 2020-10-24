24 октября. Mossovetinfo.ru – Роспотребназдор разрешил московскому «Спартаку» провести матч против «Ростова» 31 октября со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления РПН. На матч допустят не более шести процентов болельщиков (2730 человек).



Роспотребнадзор ранее запретил «Спартаку» проводить матчи на стадионе в Тушине с болельщиками до особого распоряжения. После этого «Спартак» обратился в ведомство с просьбой пересмотреть решение. Клуб обязуется соблюдать полный комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.



Тушинский районный суд 12 октября оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе матча чемпионата России по футболу «Спартак» - «Зенит».