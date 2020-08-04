Россиян предупредили, что рост заболеваемости коронавирусом можно ожидать в сентябре

4 августа. Mossovetinfo.ru - Повышение заболеваемостью коронавирусом в России можно ожидать в сентябре - после того, как большинство туристов вернутся домой. Об этом сообщила Галина Кожевникова, завкафедрой инфекционных болезней РУДН.



«Но рост не будет сильным. Надо учитывать, что все же какая-то часть населения уже переболела. Кроме того, диагностика стала намного Кроме того, диагностика стала намного лучше, и система здравоохранения уже полностью готова», - сказала Кожевникова, которую цитируют «Известия».