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Общество     16.03.2021 09:44

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества.

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Теги:  мошенники  телефонные мошенники 

16 марта. Mossovetinfo.ru – В России появилась еще одна схема мошенничества, в рамках которой мошенники используют некие «бонусы» от государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгению Лазареву.

Мошенники присылают человеку смс о том, что человек получил некие «бонусы» от государства, якобы в рамках программы поддержки. Однако, человек якобы обязан пройти по специальной ссылке, чтобы подтвердить законность получения «бонусов». Ссылка ведет на сайт, подделанный под сайт какого-либо госведомства, а на самом деле являющийся фишинговым сайтом, собирающим личные данные человека, и также данные банковских карт.

При этом, если человек отказывается пройти по ссылке, мошенники звонят человеку и начинают запугивать его судебным разбирательством и уголовным преследованием якобы «за незаконное обогащение».

Ранее, в период жестких ограничений из-за пандемии мошенники уже использовали схему с якобы государственными выплатами, использую для рассылок соцсети. Однако сейчас соцсети стали блокировать подобный контент.

Лазарева напомнила, что все государственные выплаты в рамках адресной поддержки населения, производятся только по заявлению граждан и никак иначе.

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Теги: 
мошенники  телефонные мошенники 

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