24 октября. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян считает самой престижной профессию врача, а самой высокооплачиваемой - профессию юриста, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В разряде самых престижных профессий, профессию врача назвали 26% опрошенных. На втором месте профессия учителя (16% респондентов), на третьем – профессию юриста (14% участников опроса). Среди престижных профессий назывались также работники IT-сферы, рабочие, военнослужащие, экономисты и инженеры.
Среди самых высокооплачиваемых профессий россияне назвали профессию юриста (15%), политика (13%), а также врачей и нефтяников (по 12%).
При выборе профессии почти треть опрошенных (28%) руководствовалась личными интересами и увлечениями. 16% выбирали профессию исходя из престижности и возможности карьерного роста, 12% - уровнем оплаты труды, по 10% - семейными традициями или востребованностью на рынке труда.
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