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Общество
10.08.2020, 12:38
Россияне назвали желаемый размер пенсии
10 августа. Mossovetinfo.ru – После выхода на пенсию, россияне в среднем хотят получать 59 тысяч рублей, следует из данных исследования, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка. ...
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Общество
10.08.2020, 10:39
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Навального о клевете
10 августа. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о клевете, возбужденному против оппозиционера Алексея Навального. В июне Навальный разм...
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Общество
09.08.2020, 19:37
Похолодание придет в Москве к середине августа
9 августа. Mossovetinfo.ru - Похолодание придет в Москву к середине августа. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Неделя стартует солнечной и теплой погодой: после полудня +23…+26⁰. К вечеру про...