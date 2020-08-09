10 августа. Mossovetinfo.ru – После выхода на пенсию, россияне в среднем хотят получать 59 тысяч рублей, следует из данных исследования, проведенного негосударственным пенсионным фондом Сбербанка.



Размер ожидаемой пенсии различается в зависимости от пола, сферы деятельности, образования и региона проживания, отмечается в исследовании.



Мужчины в среднем хотят получать пенсию в 61 тысячу рублей, в то время как женщин устроит пенсия в 56 тысяч рублей. При этом студенты и специалисты с высшим образованием в среднем хотели бы получать на пенсии 61-62 тысячи рублей, люди со среднетехническим образованием – 54 тысячи рублей, со средним образованием – 52 тысячи рублей.



Самые высокие запросы по пенсии у специалистов из сферы маркетологии, пиара, транспорта и связи – 64 тысячи рублей. Работники торговли и бытового обслуживания хотели бы получать пенсию в 61 тысячу рублей, те, кто занимается наукой и исследованиями хотели бы получать 59 тысяч рублей.



По региональным ожиданиям первое место по желаемой пенсии заняли жители Москвы – в среднем они хотя получать пенсию в 92 тысячи рублей. На втором месте жители Владивостока, которые хотя получать на пенсии 78 тысяч рублей, на третьем месте жители Санкт-Петербурга – 70 тысяч рублей. Самые скромные пенсионные пожелания у жителей Ульяновска и Ярославля – 48 тысяч рублей. Жители Барнаула и Воронежа хотели бы получать по 49 тысяч рублей, жители Ижевска, Рязани, Саратова и Тольятти – по 50 тысяч рублей.



Исследование проводилось в средних и крупных российских городах с населением более 500 тысяч человек.

