23 октября. Mossovetinfo.ru – Россияне в среднем хотели бы получать на пенсии 37,3 тысячи рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос, проведенной рекрутинговым агентством Super Job.



При этом мужчины хотели бы получать на пенсии больше, чем женщины – в среднем мужчины назвали желаемый доход на пенсии в 38,9 тысячи рублей, женщины – 35,8 тысячи рублей.



Только 16% опрошенных планируют после выхода на пенсию жить только на государственную пенсию. 29% опрошенных планируют работать и после достижения пенсионного возраста, 19% рассчитывают на личные сбережения, по 3% рассчитывают на помощь детей и на вложения в негосударственные пенсионные фонды. Также среди дополнительных источников дохода называют сдачу недвижимости в аренду, продажу изделий ручной работы и продуктов, выращенных в подсобных хозяйствах.



Опрос проводился в 300 населенных пунктах во всех российских регионах. Было опрошено 1600 человек.