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Общество     17.10.2018 09:49

Россияне рассказали об отношении к дракам с участием Кокорина и Мамаева

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Теги:  Павел Мамаев  Александр Кокорин  опросы  ВЦИОМ 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян слышало о драках с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, следует из данных опроса, проведенного всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Об инцидентах с участием футболистов слышали 86% участников опроса. При этом 55% опрошенных считают, что именно Мамаев и Кокорин являются виновниками случившегося. 24% респондентов, считают, что виноваты все участники драк, еще 24% затруднились назвать виновников произошедшего.

Считают, что футболисты должны понести наказание в рамках закона 23% опрошенных. За максимально суровое наказание выступает 4% респондентов, 6% высказались против наказания футболистов.

Более половины опрошенных (58%) считают правильным решение ФК «Краснодар» отстранить Павла Мамаева от тренировок и поддерживают решение клуба разорвать с ним контракт. Решение ФК «Зенит» отстранить от тренировок Александра Кокорина назвали правильным 53% респондентов.


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Теги: 
Павел Мамаев  Александр Кокорин  опросы  ВЦИОМ 

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