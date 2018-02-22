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Общество     25.02.2018 10:11

Российские спортсмены – чемпионы Олимпиады по хоккею

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Теги:  Россия  Олимпиада  хоккей  золото  спорт 

25 февраля /Mossovetinfo.ru/ В финальном матче Олимпийских игр в Пхёнчхане 25 февраля российские хоккеисты победили сборную Германии в овертайме со счетом 4:3.

Победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов.

Золотые медали на Олимпиадах хоккеисты получат впервые за 26 лет.

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Карта места

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Теги: 
Россия  Олимпиада  хоккей  золото  спорт 

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