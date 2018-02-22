Российские спортсмены – чемпионы Олимпиады по хоккею

25 февраля /Mossovetinfo.ru/ В финальном матче Олимпийских игр в Пхёнчхане 25 февраля российские хоккеисты победили сборную Германии в овертайме со счетом 4:3.



Победную шайбу на 10-й минуте овертайма забросил Кирилл Капризов.



Золотые медали на Олимпиадах хоккеисты получат впервые за 26 лет.