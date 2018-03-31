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Общество     31.03.2018 21:05

Российское посольство в Великобритании предупредило родителей, отправляющих детей на учебу

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Теги:  Великобритания  дети  учеба  курсы  посольство  предупреждение  дискриминация 

31 марта. Mossovetinfo.ru – Посольство России в Великобритании выпустило в субботу «Предупреждение для родителей, планирующих отправить детей на учёбу в Великобританию в летний период» посоветовав им «тщательно взвесить необходимость таких поездок».

Посольство опасается дискриминации российских граждан и предупреждает о своих ограниченных возможностях оказать помощь соотечественникам.

«Нельзя исключать распространения на детей российских граждан непредсказуемых негативных последствий развёрнутой властями Соединённого Королевства, в том числе через местные СМИ, кампании по очернению России и россиян. Речь фактически идёт о призывах к дискриминационному подходу в отношении учёбы российских детей в местных школах», - говорится в Предупреждении.

«Посольство находится в условиях ограниченных возможностей после безответственного массового выдворения британской стороной российских дипломатов, в том числе консульских сотрудников», - также предупредило посольство России в Великобритании.

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Теги: 
Великобритания  дети  учеба  курсы  посольство  предупреждение  дискриминация 

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