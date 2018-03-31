Российское посольство в Великобритании предупредило родителей, отправляющих детей на учебу

31 марта. Mossovetinfo.ru – Посольство России в Великобритании выпустило в субботу «Предупреждение для родителей, планирующих отправить детей на учёбу в Великобританию в летний период» посоветовав им «тщательно взвесить необходимость таких поездок».



Посольство опасается дискриминации российских граждан и предупреждает о своих ограниченных возможностях оказать помощь соотечественникам.



«Нельзя исключать распространения на детей российских граждан непредсказуемых негативных последствий развёрнутой властями Соединённого Королевства, в том числе через местные СМИ, кампании по очернению России и россиян. Речь фактически идёт о призывах к дискриминационному подходу в отношении учёбы российских детей в местных школах», - говорится в Предупреждении.



«Посольство находится в условиях ограниченных возможностей после безответственного массового выдворения британской стороной российских дипломатов, в том числе консульских сотрудников», - также предупредило посольство России в Великобритании.