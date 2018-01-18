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Общество     18.01.2018 07:43

С октября в Великобритании от гриппа погибли 93 человека - Роспотребнадзор

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Теги:  грипп  вирус  Роспотребнадзор  рекомендации  Европа  Великобритания  справка 

18 января. Mossovetinfo.ru – Роспотребнадзор в четверг в сообщении «О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе», размещенном на сайте Роспотребнадзора, предупредил россиян об ухудшении активизации вирусов гриппа в странах Западной, Северной и Южной Европы.

«По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в странах Западной, Северной и Южной Европы активность вирусов гриппа повысилась», - отмечается в сообщении. «Специалисты отмечают, что настоящая ситуация по заболеваемости населения страны гриппом является более сложной даже по сравнению с эпидемическим сезоном 2010-2011 гг», - сообщает служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При этом «в Великобритании с третьей декады декабря 2017 года начался активный рост заболеваемости гриппом, который продолжается в январе 2018 года. <…> В настоящее время число госпитализированных с октября 2017 г. составило 1938 человек, число погибших от гриппа – 93 человека».

В стационарах Великобритании «отмечается острый дефицит коек для лечения больных гриппом», что «затрудняет оказание своевременной медицинской помощи, способствует росту числа летальных случаев и распространению инфекции».

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Теги: 
грипп  вирус  Роспотребнадзор  рекомендации  Европа  Великобритания  справка 

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