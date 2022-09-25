С вечера 25 сентября будет отмечаться еврейский новый год Рош ха-Шана

25 сентября. Mossovetinfo.ru - С вечера 25 по вечер 27 сентября последователи иудаизма будут отмечать наступление 5783 Нового года по еврейскому календарю. Празднование Рош ха-Шана приходится на новолуние осеннего месяца тишрей - 7 месяц по еврейскому календарю. Эти два дня считаются одним длинным праздником, который носит название "йома арихата" (длинный день).



Считается, что в дни Рош ха-Шана решается, каким будет следующий год для евреев. У кого-то будет удача и почет, а кто-то будет претерпевать горе и болезни. В Рош ха-Шана человек должен переосмыслить то, что он уже пережил, а также покаяться и проявить надежду на будущее. С Рош ха-Шана начинаются десять дней молитв и раскаяния, называемые "Дни трепета".



Одним из "атрибутов" праздника является еврейский ритуальный духовой инструмент под названием шофар, сделанный из рога животного. Его звуки принято трактовать, в том числе, как призыв к покаянию.

Во время трапез на Рош а-Шана принято махать хлеб (халы) в мед, а также окунать яблоко в мед и желать друг другу сладкого нового года. В центре праздничного стола всегда рыба, приготовленная вместе с головой. Каждое блюдо праздничного стола несет свой смысл: яблоки и мед означают, что грядущий год будет сладким; гранаты символизируют праведные дела, верующие желают их друг другу больше, чем зерен внутри плода.



Летоисчисление евреи ведут с сотворения мира. Согласно Талмуду, именно в этот день появились Адам и Ева. Рош ха-Шана буквально переводится как "голова года". На первый день тиршея, как верят иудеи, приходится значительное количество событий, центральных в истории человечества.