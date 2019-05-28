28 мая. Mossovetinfo.ru – Самый теплый день с начала года ожидается в Москве во вторник, 28 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня осадки маловероятны, ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха днем в Москве +26…+28°, в Подмосковье +24…+26°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 749 миллиметров ртутного столба.