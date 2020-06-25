25 июня. Mossovetinfo.ru - Сайт электронного голосования по конституции перестал работать сразу же после старта голосования. Сайт «упал» 25 июня сразу после 10:00, когда началось электронное голосование. Работа сайта примерно через 15 минут была восстановлена.



Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Проголосовать онлайн можно до 30 июня.



ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться для участия в электронном голосовании можно было до 21 июня.