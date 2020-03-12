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Общество     12.03.2020 15:01

Сайт Мосгордумы «упал» во время обсуждения закона о поправке в Конституцию

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Теги:  Мосгордума  МГД  конституция  закон  поправка в Конституцию  интернет 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Сайт Московской городской Думы (Мосгордумы) перестал работать днем в среду, 12 марта, во время внеочередного заседания столичного парламента, где обсуждается закон о поправке в Конституцию РФ.

Новый закон должен быть рассмотрен Мосгордумой в связи с тем, что ряд его положений может вступить в силу только после одобрения законодательными органами субъектов РФ.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников пояснил, что речь идет о проблемах с сайтом, а не о прекращении трансляции заседания.

Ранее в среду Шапошников напомнил, что в законе о поправке в Конституцию прописана норма о возможности организации электронного голосования при наличии условий для его проведения. Глава Мосгордумы подчеркнул, что Москва является единственным российским регионом, в котором отработан механизм электронного голосования. В качестве эксперимента электронного голосование проводилось в Москве в сентябре 2019 года на выборах в Мосгордуму.

Обновлено: прямая трансляция внеочередного заседания Мосгордумы доступна на странице столичного парламента «ВКонтакте».

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Теги: 
Мосгордума  МГД  конституция  закон  поправка в Конституцию  интернет 

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