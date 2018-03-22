Другие материалы
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Общество
23.03.2018, 20:55
Сборная России проиграла Бразилии в «Лужниках»
23 марта. Mossovetinfo.ru - Сборная России по футболу проиграла команде Бразилии в товарищеском матче в Москве. Встреча на стадионе «Лужники» в присутствии более чем 65000 зрителей завершилась со...
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Общество
23.03.2018, 11:27
Матч Россия – Бразилия в «Лужниках»: безопасность обеспечат 2000 полицейских
23 марта. Mossovetinfo.ru – В обеспечении безопасности при проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии 23 марта в «Лужниках» будет задействовано около 2 тысяч сотрудников полици...
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Общество
22.03.2018, 15:20
Матч Россия – Бразилия: бесплатные автобусы довезут болельщиков до «Лужников» от «Парка культуры»
22 марта. Mossovetinfo.ru – Бесплатные автобусы для болельщиков будут курсировать 23 марта от станции метро «Парк культуры» до стадиона «Лужники». Автобусы будут курсировать с 16:00 до 23:00....