Сборная России проиграла Бразилии в «Лужниках»

23 марта. Mossovetinfo.ru - Сборная России по футболу проиграла команде Бразилии в товарищеском матче в Москве.



Встреча на стадионе «Лужники» в присутствии более чем 65000 зрителей завершилась со счетом 3:0 в пользу команды в Бразилии. Матч проходил в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.



В своем следующем матче сборная России 27 марта сыграет в Санкт-Петербурге с командой Франции.