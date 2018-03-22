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Общество     23.03.2018 20:55

Сборная России проиграла Бразилии в «Лужниках»

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018 

23 марта. Mossovetinfo.ru - Сборная России по футболу проиграла команде Бразилии в товарищеском матче в Москве.

Встреча на стадионе «Лужники» в присутствии более чем 65000 зрителей завершилась со счетом 3:0 в пользу команды в Бразилии. Матч проходил в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

В своем следующем матче сборная России 27 марта сыграет в Санкт-Петербурге с командой Франции.

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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира-2018 

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