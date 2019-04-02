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Общество     02.04.2019 13:17

Сечин войдет в Фонд поддержки строительства храмов Москвы

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Теги:  Сечин  Москва  храмы  фонд  попечительский совет 

2 апреля, Mossovetinfo.ru - Решением совета директоров ПАО «НК «Роснефть» Главный исполнительный директор – Председатель Правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Иванович Сечин получил согласие на период своих полномочий стать членом Попечительского совета Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы». Об этом сообщается на сайте Роснефти по итогам заседания 29 марта 2019 совета директоров ПАО. 

Попечительский совет Фонда – надзорный орган. Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы» учрежден по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Финансово-хозяйственным управлением Русской Православной Церкви 26 января 2010 года.
Главная цель Фонда – аккумулирование средств, поступающих в виде добровольных взносов и пожертвований и направление их на финансирование строительства храмовых комплексов.

При поддержке Фонда построено 48 храмов, и 29 храмов – строится.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, ожидается, что в 2019 году в Москве по программе «200 храмов» введут в строй 10 новых храмов. 

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Теги: 
Сечин  Москва  храмы  фонд  попечительский совет 

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