30 ноября. Mossovetinfo.ru – Сергей Иваненко избран новым председателем московского отделения партии «Яблоко». Об этом в своем telegram-канале сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.



Решение было принято 30 ноября на конференции московского отделения партии «Яблоко». Иваненко поддержало 56% делегатов конференции. В выборах приняли участие 15 кандидатов.



«Сергей Иваненко, бывший первый заместитель Явлинского, возглавил московскую организацию Яблока. Иногда они возвращаются.... Ни Митрохину, ни Кацу не досталось», - прокомментировал новость Венедиктов.



С 2004 по 2018 год московским отделением «Яблока» руководил Сергей Митрохин. В начале июля 2018 года федеральною бюро партии «Яблоко» приостановило полномочия Сергея Митрохина в качестве главы московского отделения партии. После этого московским отделением руководили из федерального бюро. Сам Митрохин в сентября 2019 года был избран депутатом Мосгордумы.



60-летний Сергей Иваненко - экономист, советский и российский политик, один из лидеров партии «Яблоко». Первый заместитель председателя Российской демократической партии «Яблоко» (2004 - 2008), заместитель руководителя фракции «Яблоко» в Госдуме (1995 - 2003). Депутат Государственной думы России 1-3-го созывов (1993 - 2003).