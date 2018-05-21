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Общество     21.05.2018, 21:58

Сергей Миронов: кандидатом от СР на пост мэра Москвы будет Илья Свиридов

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Теги:  Справедливая Россия  СР  партии  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  Илья Свиридов  Свиридов 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Кандидатом от партии «Справедливая Россия» на выборах мэра Москвы будет глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе партии.

Решение было принято 21 мая на заседании совета регионального отделения партии. «За Илью Свиридова в качестве нашего потенциального кандидата на пост мэра Москвы проголосовали единогласно» – сказал председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

В свою очередь, Свиридов заявил, что очень рассчитывает на поддержку коллег – муниципальных депутатов из других районов Москвы.

Согласно избирательному кодексу города Москвы, количество необходимых подписей для выдвижения кандидата на выборы мэра Москвы составляет 6 процентов от общего числа муниципальных депутатов. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных образований.

Подводя итоги муниципальных выборов в Москве в сентябре 2017 года, председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов пояснил, что потребуется собрать подписи 109 муниципальных образований.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.


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Теги: 
Справедливая Россия  СР  партии  выборы-2018  выборы мэра Москвы  выборы мэра-2018  Илья Свиридов  Свиридов 

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