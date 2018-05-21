21 мая. Mossovetinfo.ru – Кандидатом от партии «Справедливая Россия» на выборах мэра Москвы будет глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе партии.



Решение было принято 21 мая на заседании совета регионального отделения партии. «За Илью Свиридова в качестве нашего потенциального кандидата на пост мэра Москвы проголосовали единогласно» – сказал председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.



В свою очередь, Свиридов заявил, что очень рассчитывает на поддержку коллег – муниципальных депутатов из других районов Москвы.



Согласно избирательному кодексу города Москвы, количество необходимых подписей для выдвижения кандидата на выборы мэра Москвы составляет 6 процентов от общего числа муниципальных депутатов. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных образований.



Подводя итоги муниципальных выборов в Москве в сентябре 2017 года, председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов пояснил, что потребуется собрать подписи 109 муниципальных образований.



Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 года.