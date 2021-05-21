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Общество     21.05.2021 14:33

Сергей Миронов: праймериз «ЕР» обернулись тотальным нарушением законодательства

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Теги:  Сергей Миронов  Справедливая Россия - За правду  Единая Россия  праймериз  админресурс 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, заявил, что праймериз «Единой России» прошли с большими нарушениями закона.

«Уже на этапе своих внутренних выборов «Единая Россия» вовсю задействует административный ресурс, тотально игнорируя действующее законодательство» - приводит слова Миронова официальный сайт «Справедливой России - За Правду».

По словам Миронова, в отделения партии и в Центры защиты прав граждан поступали жалобы от сотрудников бюджетных организаций, руководители которых фактически засьавляли их принимать участие в праймериз.

Кроме того, для проведения внутренних выборов «Единая Россия» задействовала портал Госуслуг, который предназначен для других целей. При этом, в процессе регистрации людей на портале, «Единая Россия» получила доступ к персональным данным, которые затем можно использовать в том числе и для махинаций на выборах.

Ранее руководители санкт-петербургского отделения «Справедливой России - За Правду» обратились в Роскомнадзор, с просьбой проверить законность использования портала Госуслуг для проведения праймериз «Единой России» По мнению справедливороссов, такие действия «ЕР» нарушили положения федеральных законов «О персональных данных» и «О предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Миронов поддержал инициативу санкт-петербургского отделения партии и заявил, что использование портала госуслуг в политических целях является откровенным использованием административного ресурса и на него должен быть наложен запрет.

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Теги: 
Сергей Миронов  Справедливая Россия - За правду  Единая Россия  праймериз  админресурс 

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