Сергей Миронов: праймериз «ЕР» обернулись тотальным нарушением законодательства

21 мая. Mossovetinfo.ru — Председатель партии «Справедливая Россия - За Правду», лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов, заявил, что праймериз «Единой России» прошли с большими нарушениями закона.



«Уже на этапе своих внутренних выборов «Единая Россия» вовсю задействует административный ресурс, тотально игнорируя действующее законодательство» - приводит слова Миронова официальный сайт «Справедливой России - За Правду».



По словам Миронова, в отделения партии и в Центры защиты прав граждан поступали жалобы от сотрудников бюджетных организаций, руководители которых фактически засьавляли их принимать участие в праймериз.



Кроме того, для проведения внутренних выборов «Единая Россия» задействовала портал Госуслуг, который предназначен для других целей. При этом, в процессе регистрации людей на портале, «Единая Россия» получила доступ к персональным данным, которые затем можно использовать в том числе и для махинаций на выборах.



Ранее руководители санкт-петербургского отделения «Справедливой России - За Правду» обратились в Роскомнадзор, с просьбой проверить законность использования портала Госуслуг для проведения праймериз «Единой России» По мнению справедливороссов, такие действия «ЕР» нарушили положения федеральных законов «О персональных данных» и «О предоставлении государственных и муниципальных услуг».



Миронов поддержал инициативу санкт-петербургского отделения партии и заявил, что использование портала госуслуг в политических целях является откровенным использованием административного ресурса и на него должен быть наложен запрет.